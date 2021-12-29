Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği'nden, Güngördü'ye nezaket ziyareti

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29/12/2021

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Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği'nden, Güngördü'ye nezaket ziyareti

Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Girne Şube Başkanı Tufan Akkaya ve yönetim kurulu üyeleri, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye nezaket ziyaretinde bulunarak, görevinde başarılar diledi.

Belediye’den verilen bilgiye göre, Belediye Başkan Nidai Güngördü, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği’nin çalışmaları hakkında bilgiler alarak, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi ve teşekkürlerini iletti.

29/12/2021 12:35
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TAGS: güngördü, gaziler, dernek,
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