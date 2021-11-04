Türk bilim insanları iki yeni deniz canlısı keşfetti: Dünya literatürüne girdi

Sinop'ta bilim insanları Marmara Denizi ve Karadeniz’de yapılan çalışmalar sonucu bugüne kadar keşfedilmemiş 2 yeni deniz canlısı türünü dünya literatürüne kazandırdı.

Yapılan keşif uluslararası bir bilim dergisinde yayınlanarak duyuruldu.

Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güley Kurt Coşkun ve öğrencisi Dr. Sevgi Kuş ile Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melih Ertan Çınar tarafından, ülkemizin Karadeniz ve Marmara kıyılarında dağılım gösteren Nephtyidae (Annelida) familyası üyeleriyle ilgili kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma sonucunda saptanan 6 poliket türünden iki tanesi bilim dünyası için ilk kez adlandırılıp tanımlandı.

Türlerden birisi tip lokalitesi olan “Sinop” şehrine atfen Nephtys sinopensis, diğeri ise Türkiye’ye atfen inermonephtys turcica olarak isimlendirildi.

Çalışmanın doktora öğrencisi Sevgi Kuş’un tez çalışması kapsamında toplanan örneklerle gerçekleştiğini belirten Doç. Dr. Güley Kurt Coşkun, “Yaptığımız çalışma poliket türlerinin taksonomisiyle ilgiliydi. Bilim dünyasına 2 yeni tür tanımladık. Bunlardan birini nephtys sinopensis, diğerini inermonephtys turcica olarak tanımladık” dedi.

300 İSTASYONDAN GELEN ÖRNEKLER İNCELENDİ

Geniş kapsamlı işe imza attıklarını belirten Dr. Sevgi Kuş ise, “Bu doktora tezimin küçük bir parçası. Tezim Karadeniz, Marmara, Ege ve Levant denizinin bütün kıyılarından 300 istasyonu içeren kapsamlı bir çalışma" diye konuştu.

Çalışmanın küçük bir parçasını sadece Marmara ve Karadeniz'i içerdiğini belirten Kuş, "Bu materyalleri Marmara’da TÜBİTAK 1001 çalışması, diğer denizlerde yapılan TÜBİTAK çalışmaları ve en büyük kısmını da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme’ projeleri kapsamında alınan materyallerden elde ettik. Küçük bir parçasını Marmara ve Karadeniz’i içeren bir çalışma yaptık” dedi.

SİNOP VE TÜRK’ÜN ADINI DUYURDU

Yapılan keşiflerin Türkiye’nin biyoçeşitliliğine katkı sağladığını belirten Dr. Kuş, “Nephtys sinopensis tip lokalitesi Karadeniz olduğu için ismini Sinop’tan alıyor. Diğer inermonephtys turcica ise Marmara, Ege denizi ve levant denizine dağılımı olan bir tür. Onun ismi de Türkçe" şeklinde konuştu.

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04/11/2021 11:02