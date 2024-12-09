Türk Birliği Dayanışma Derneği’nden Azerbaycan ile Güçlü İş Birliği Adımı…

TÜRK- BİR, Azerbaycan Devlet Diaspora Bakan Yardımcısı ile görüştü

Türk Birliği Dayanışma Derneği Başkanı Prof. Dr. Güven Arıklı, Azerbaycan Devlet Diaspora Bakan Yardımcısı Vagif Seyidbeyli ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda, Azerbaycan-KKTC ilişkilerinin geliştirilmesi, turizm, kültür ve eğitim alanlarında iş birliklerinin artırılması ve sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışmalarla bu süreçlere katkı sağlaması konuları ele alındı.

Görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki iş birliğine siyasi destek verilmesinin önemi vurgulandı. Toplantıya katılan Kıbrıs Azerbaycan Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu da planlanan çalışmalara tam destek vereceğini ifade etti. Bu görüşme, Azerbaycan ve KKTC arasındaki bağların güçlenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.