Türk-Bir Başkanı Arıklı Makedonya’da sempozyuma katılıyor
23/06/2019
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Türk Birliği Dayanışma Derneği Başkanı Doç. Dr. Güven Arıklı, Makedonya’da düzenlenecek sempozyuma katılıyor.
Dernek açıklamasına göre Arıklı, 27-30 Haziran’da Üsküp’te Balkan Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Türkiye Cumhuriyeti Meclis Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un himayelerinde düzenlenecek V. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu’nda “1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın Dünya Basınına Yansımaları” adlı sunum yapacak.
Arıklı’nın sempozyumda “Türk Dünyası En İyi Sivil Toplum” ödülü de alacağı belirtildi.