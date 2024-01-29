Türk-Bir Başkanı Prof. Dr. Güven Arıklı Özbekistan’da temaslarda bulundu

Türk-Bir Başkanı Prof. Dr. Güven Arıklı, Türk dünyasının eğitim ve turizm alanında daha çok işbirliği yapması gerektiğini ve entegrasyonu önemsediklerini vurguladı.

Türk- Bir Başkanı Prof. Dr. Güven Arıklı Özbekistan İpek Yolu Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Prof. Dr. Arıklı burada Özbekistan İpek Yolu Üniversitesi Pro-Rektörü Prof. Dr. Juliboy Eltazarov ile görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede Özbekistan İpek Yolu Üniversitesi ile Türk-Bir arasında eğitim alanında işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

Arıklı, daha sonra üniversite yönetimine ve öğrencilere hitaben konuşma yaptı.

Arıklı, dünyada KKTC turizminin hak ettiği yere gelmesi için izolasyonların kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Türk dünyasının KKTC açısından bir kapı niteliğinde olduğunu belirten Arıklı, Anavatan Türkiye ile birlikte bu yolda yürümeye devam edeceklerini söyledi.

Kardeş Türk devletlerinin desteğinin önemli olduğunu kaydeden Arıklı, bu çerçevede atacakları tüm adımlara destek beklediklerini ifade etti.

Genç nesillerin KKTC’nin haklı davasını öğrenmesini istediklerini belirten Arıklı, bu noktada kültürel işbirliğinin de önemli olduğunun altını çizdi.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Juliboy Eltazarov, Türk-Bir Başkanı Prof. Dr. Güven Arıklı'ya plaket takdiminde bulundu.

Arıklı, Özbekistan’da yayın yapan FLTV Devlet Televizyon Kanalı Mahinur’la Türkçe programına da katıldı. Türk dünyasının birliği açısından ortak bir dile geçilmesinin önemine değinen Arıklı, turizm, eğitim, kültür, sanat ve eğitimin ortak paydalarda buluşması gerektiğine dikkat çekti.

Uzlaşı kültürü açısından da ortak dilin mutlaka kullanılması gerektiğini vurgulayan Arıklı, buna ihtiyacın her geçen gün daha da arttığını kaydetti.

Türk- Bir Başkanı Güven Arıklı, KKTC’nin yakın zamanda Türk Devletler Teşkilatı’na gözlemci üye olduğunu ancak beklentilerinin gelecekte tam üyelik olduğunun da altını çizdi.