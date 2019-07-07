Türk Bir Hollanda'da temaslarda bulundu

Türk Birliği Dayanışma Derneği (Türk Bir) Hollanda'da bir dizi temaslarda bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türk Birliği Dayanışma Derneği, Hollanda ziyaretinde Türkiye Cumhuriyeti Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli'yi ziyaret ederek organizasyon ve KKTC hakkında bilgi verdi.

Avrasya Türk Kadınları Derneği davetlisi olarak Lahey'e giden , Türk Bir Kurucu Üyesi ve Kültür İşleri sorumlusu Yard.Doç.Dr. Melahat Arıklı, Leiden Üniversitesi kampüsünde "Kıbrıs Türk Kadınları ve Avrupa Birliği süreci " hakkında , Lahey'de faaliyet gösteren kadın derneği ve gençlik merkezi yöneticilerine sunum yaptı.

Türk Bir üyeleri daha sonra Lahey merkezinde düzenlenen Uluslararası Kültürlerin Buluşması" adlı kültür yürüyüşünde KKTC bayrağı taşıyarak stand açtı ve KKTC'nin tanıtım CD'lerini dağıttı.

Organizasyon ile ilgili bilgi veren Arıklı,"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtımı için yurt dışındaki bütün organizasyonlara katılıp KKTC'yi anlatmaya çalışıyoruz . Türk - Bir bu anlamda artık dünyanın birçok ülkesinde tanınmaya başlamış ve birçok ülkede ortak çalıştığı sivil toplum örgütleri ağını geliştirmiştir. Dünya ülkelerinin lobicilik faaliyetleri ile güçlerine güç kattığı bir dönemden geçmekteyiz .Biz de inandığımız değerler doğrultusunda ülkemizi anlatmak ve sesimizi duyurmak için çalışıyoruz " dedi.