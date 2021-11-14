Türk-Bir: Onur ve gururla kutluyoruz

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14/11/2021

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Türk-Bir: Onur ve gururla kutluyoruz

Türk Birliği Dayanışma Derneği (TÜRK-BİR) Genel Başkanı Doç.Dr. Güven Arıklı, Cumhuriyetin 38. kuruluş yıl dönümünün onur ve gururla kutlandığını kaydetti.

TÜRK-BİR Genel Başkanı Güven Arıklı yayımladığı 15 Kasım mesajında şunları dile getirdi:

“Kıbrıs Türk halkının şanlı direnişinin ve egemen varlığının simgesi olan Cumhuriyetin 38’ncı kuruluş yıl dönümünü onur ve gururla kutluyoruz. Başta Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimizi ise minnet ve şükranla selamlıyorum. Büyük Türk Ulusuna, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Güvenlik Kuvvetlerimize olan sarsılmaz güvenimizi bir kez daha yenileriz.  15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.”

 

14/11/2021 13:55
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TAGS: Türk-Bir: Onur ve gururla kutluyoruz, haberkibris,
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