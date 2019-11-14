TÜRK-BİR: Onur ve gururla kutluyoruz

Türk Birliği Dayanışma Derneği (TÜRK-BİR) Genel Başkanı Güven Arıklı, Cumhuriyetin 36. kuruluş yıldönümünün onur ve gururla kutlandığını bildirdi.

Arıklı, yayınladığı 15 Kasım mesajında şunları dile getirdi:

“Kıbrıs Türk halkının şanlı direnişinin ve egemen varlığının simgesi olan Cumhuriyetin 36’ncı kuruluş yıl dönümünü onur ve gururla kutluyoruz. Başta Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimizi ise minnet ve şükranla selamlıyorum. Büyük Türk Ulusuna, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Güvenlik Kuvvetlerimize olan sarsılmaz güvenimizi bir kez daha yenileriz. 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü kutlu olsun.”

14/11/2019 17:49