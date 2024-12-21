Türk-Bir: Şehitlerimize Minnet Borçluyuz

Türk Birliği Dayanışma Derneği (Türk-Bir) Başkanı Prof. Dr. Güven Arıklı, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesinde canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Prof. Dr. Arıklı, “Şehitlerimizin fedakârlıkları, halkımızın bağımsızlık yolundaki kararlılığını ve birlik ruhunu simgelemektedir. Onların mücadelesi, bizlere vatanın değerini ve korunması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor” dedi.

Arıklı, Türk-Bir olarak, şehitlerin aziz hatırasını yaşatmayı ve mücadelelerini dünya kamuoyuna tanıtmayı kendilerine görev bildiklerini ifade etti. “2016 yılından bu yana, şehitlerimizin emanetini dünyanın 24 farklı ülkesinde anlatmaya ve bu haklı mücadeleyi uluslararası platformlarda tanıtmaya devam ediyoruz. Bu, hem halkımıza hem de gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuzdur” diye konuştu.

Türk-Bir olarak, şehitlerin uğruna mücadele ettiği değerlere sahip çıkacaklarını vurgulayan Arıklı, genç nesillere milli mücadele ruhunu aktarmanın önemine dikkat çekti. “Bu topraklarda özgürlük ve bağımsızlık uğruna canlarını veren kahramanlarımızı unutmayacak, onların aziz hatırasına layık olmak için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Arıklı, halkı bu anlamlı haftada birlik ve dayanışma içerisinde olmaya davet ederek, “Şehitlerimizin mücadelesi, bizlere yol gösteren bir ışık olmaya devam edecek” dedi.