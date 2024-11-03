Türk- Bir’den çocuklara anlamlı destek

Türk Birliği Dayanışma Derneği, Güzelyurt’ta bulunan Fikri Karayel ilkokulunda okuyan bazı çocuklara kıyafet desteği ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre Türk- Bir Başkanı Prof. Dr. Güven Arıklı’nın okul idarecilerini ziyaret ederek desteğe ihtiyaç duyan 25 öğrenciye üniforma desteği sağladı.

Ziyaret esnasında açıklama yapan Güven Arıklı ,okulun spor ve park alanı içinde gerekli temasların yapıldığını , yakın zamanda da çocukların sosyalleşmeleri için müjdeli haberin verileceğini de dile getirdi.