Türk- Bir’den çocuklara anlamlı destek

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03/11/2024

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Türk- Bir’den çocuklara anlamlı destek

Türk Birliği Dayanışma Derneği, Güzelyurt’ta bulunan Fikri Karayel ilkokulunda okuyan bazı çocuklara kıyafet desteği ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre Türk- Bir Başkanı Prof. Dr. Güven Arıklı’nın okul idarecilerini ziyaret ederek desteğe ihtiyaç duyan  25 öğrenciye üniforma desteği  sağladı.

Ziyaret esnasında  açıklama yapan Güven Arıklı ,okulun spor  ve park alanı içinde gerekli temasların yapıldığını , yakın zamanda da  çocukların sosyalleşmeleri için müjdeli haberin verileceğini   de dile  getirdi.

03/11/2024 12:47
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TAGS: Türk- Bir’den çocuklara anlamlı destek
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