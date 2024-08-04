Türk- Bir’e Hun - Türk Kurultay’ından resmî davet 

Macar Turan Vakfı tarafından Bugac Yaylası'nda 9-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan Macaristan'ın ve aynı zamanda Avrupa ile Türk Dünyası’nın en büyük gelenek yaşatıcı etkinliği olan Hun-Türk Kurultayı'nda KKTC’yi resmî davet üzerine temsil edecek olan KKTC Türk Birliği Dayanışma Derneğini Başkan Prof . Dr. Güven Arıklı, yönetim kurulu üyeleri Dalmen Erdenay ve Ünsal Akacan temsil edecek.



Konuyla ilgili açıklama yapan Türk- Bir Başkanı Prof . Dr. Güven Arıklı, "Türk- Bir kurulduğu 2016 yalından bugüne kadar 24 ülkede sempozyum ,şenlik ,kurultaylara katılmış birçok ülkede tv programları ,gazete mülakatları şle beraber birçok siyasilerle de resmî temaslar gerçekleştirmiştir.Bugün Macaristan’da düzenlenecek olan Hun- Türk kurultayından aldığımız resmî davet ise derneğin çalışmalarının sonucu olarak görüyoruz. Avrupa’nın merkezinde 9. Gerçekleştirelecek olan bu kurultay çok önemli olduğu kadar bölgede de çok etkindir” diyerek KKTC bayrağını Budapeşte’de dalgalandıracaklarından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

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