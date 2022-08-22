Türk boksör aşk vaadiyle 748 bin TL dolandırdı

İngiltere, “Türk savaşçı” lakaplı Ümit Sucu’yu ve Alison Wood’u dolandırmasını konuşuyor. İngiliz tabloid gazetesi, “Romeo” lakabını takarak Ümit Sucu’nun Wood’dan tam 35 bin sterlin (yaklaşık 748 bin TL) aldığını ve daha sonra sırra kadem bastığını yazdı.

İngiliz medyası, kadının “kanser tedavisi” için Sucu’ya 35 bin pound verdiğini yazarken Wood yaşadıklarını anlattı. 51 yaşındaki Wood, Sucu’nun hayallerindeki adam olduğunu düşündüğünü söylerken, Türk boksörün evli olduğunu öğrendiğini ve annesinin kanser tedavisi için para gönderdiğini söyledi.

Wood toplam 35 bin sterlin verdiğini ve 9 bin sterlini geri aldığını söylerken mahkemenin de 7210 poundun iadesine yönelik karar çıkardığını dile getirdi. Wood, “Bana hala borcu var. Aşk gözümü kör etti fakat şimdi onun gerçekten ne olduğunu görüyorum. Bunu bu kadar geç anlamam benim hatam” itirafını da yaptı.

Çiftin 2018’de Bristol’da tanıştığı öğrenilirken çiftin yurt dışına tatile de birlikte gittikleri ve Sucu’nun para konusunda çok ısrarcı olduğu da ortaya çıktı.

Bu habere tepkiniz:



22/08/2022 15:38