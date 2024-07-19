Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı savaş gemileri Pazar günü Girne ve Mağusa 'da ziyarete açılacak

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı 50'nci Yıl Kutlamaları kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait savaş gemileri TCG Meltem (P-334), TCG Volkan (P-343), TCG Akın (A-584), TCG Poyraz (P-345), TCG Gelibolu (F-493) ve TCG Salihreis (F-246) KKTC’de liman ziyareti yapacak.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan verilen bilgiye göre, 21 Temmuz 2Pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında TCG Meltem (P-334) Hücumbotu, TCG Volkan (P-343) Hücumbotu ve TCG Akın (A-584) Kurtarma Gemisi Girne Turizm Limanı’nda; TCG Poyraz (P-345) Hücumbotu, TCG Gelibolu (F-493) Fırkateyni ve TCG Salihreis (F-246) Fırkateyni ise Gazimağusa Limanı’nda ziyarete açılacak.