Türk denizcileri kaçıran korsanlarla ilk temas kuruldu

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28/01/2021

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Türk denizcileri kaçıran korsanlarla ilk temas kuruldu

Boden Denizcilik, Gine'de 15 Türk gemiciyi kaçıran korsanların şirketin Almanya şubesiyle temas kurduğunu açıkladı.

Gine'de korsanların kaçırdığı Türk gemicilerden haber var.

Liberya bandıralı geminin işletmeciliğini yapan İstanbul merkezli Boden Denizcilik tarafından bir açıklama yapıldı.

Açıklamada korsanların şirketin Almanya şubesiyle temas kurduğu bildirildi. 15 Türk gemicinin sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.

Şirketin açıklamasında belirtilmese de korsanların fidye istemiş olduğu tahmin ediliyor.

Cumartesi günü Gine açıklarında Türk gemisine korsan saldırısı düzenlenmiş, baskında 1 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetmiş,  5 kişi kaçırılmıştı.

28/01/2021 18:17
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TAGS: türkiye, korsan, türk denizciler, haberkibris
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