Türk Devletleri Teşkilatı, Kartalkaya'daki yangının ardından milli yas nedeniyle bayraklarını yarıya indirdi

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Sekretaryası, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangında hayatını kaybedenler için ilan edilen milli yas nedeniyle bayraklarını yarıya indirdi.

TDT, Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için taziye açıklaması yaptı.

Türkiye halkıyla derin bir dayanışma içinde olunduğu ve bu zorlu dönemde halkın acısının yürekten paylaşıldığı belirtilen açıklamada, trajik yangının ardından ilan edilen milli yas sebebiyle sekretaryadaki bayrakların yarıya indirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu acı olay nedeniyle derin bir üzüntü içindeyiz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyor ve bu trajediden etkilenen herkese sabır ve güç diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

- Yabancı misyonlar ve devlet yetkililerinden taziye mesajları sürüyor

Bu arada, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de bir otelde çıkan yangından dolayı derin üzüntü duyduğunu aktararak, "Bu acı dönemde mağdurların ailelerine ve Türk halkına en derin taziyelerimi sunuyorum. İspanya bu trajedide Türkiye'nin yanındadır." ifadesini kullandı.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen trajik yangında hayatını kaybedenlerin ve yaralananların acısının derin bir üzüntüyle paylaşıldığı belirtildi. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı dilenen paylaşımda, "Bu zor zamanda Türkiye halkıyla dayanışma içerisindeyiz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder, X sosyal medya hesabında, yangında hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyduğuna değinerek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios, X hesabında, Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'in paylaşımını alıntılayarak, "Devlet Başkanı Bermudez, Türk hükümeti ve halkına Bolu ilindeki yangında hayatını kaybedenler için en derin taziyelerini sunuyor. Yaralılara acil şifalar dileğinde bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bolu'daki yangında hayatını kaybedenler ve yaralananlardan dolayı derin üzüntü duyulduğu vurgulanarak, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu. Açıklamada, zor zamanlarda Pakistan'ın Türk halkının yanında olduğu vurgulandı.

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Bolu’nun Kartalkaya bölgesindeki Grand Kartal Otel’de meydana gelen trajik yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu zor zamanda Türkiye halkının yanındayız." ifadelerini kullandı.

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Ole Toft, X sosyal medya hesabından, "Kartalkaya'daki yangın nedeniyle derinden üzüldüm. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim." paylaşımı yaptı.

- Filistin'den Türkiye'ye taziye açıklaması

Filistin Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Kartalkaya'da meydana gelen, çok sayıda insanın hayatını kaybettiği ve yaralandığı yangından dolayı dost ve kardeş Türk halkıyla derin dayanışması vurgulandı.

Açıklamada, "Filistin Devleti, bu zorlu süreçte dost Türkiye ve halkının yanında olduğunu bir kez daha vurgular, Cumhurbaşkanı, hükümet ve Türk halkına ve özellikle de kurbanların ailelerine en içten taziyelerini sunar. Yaralılara acil şifalar diler." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'deki birçok yabancı misyon temsilciliğinde de milli yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi.