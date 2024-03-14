Türk Dünyası Arabulucular Birliği heyetinden Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu'na ziyaret

Türk Dünyası Arabulucular Birliği heyeti, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nu ziyaret etti.

Çeşitli temas ve ziyaretler için KKTC'de bulunan, Türkiye ve Azerbaycan'dan üyelerin yer aldığı, Yakup Erikel başkanlığındaki heyeti kabulünde konuşan Büyükelçi Feyzioğlu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çatısı altında ve o çatıya girmeye çalışan diğer teşkilatlar aracılığıyla Türk dünyasının kucaklaştığını söyledi.

Feyzioğlu, "Türk dünyası, her alanda kavuşuyor. Bu alanda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in katkıları, Aksakal büyüğümüz Binali Yıldırım, adeta bir arı gibi çalışıyor. Sanırım çok büyük bir çağın eşiğindeyiz. Nitekim ‘Türkiye Yüzyılı’nın anlamı ve gerçeği çok derindir." ifadelerini kullandı.

Feyzioğlu, heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC için zamanın “bir millet, 3 devlet” olarak aktığını söyledi.

Erikel de Türk Dünyası Arabulucular Birliğinin çalışmalarıyla ilgili Feyzioğlu'na bilgi vererek, Türk dünyasındaki hukuksal konularda iletişim ve iş birliğini artırmak ve genişletmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.