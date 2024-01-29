Türk Dünyası İle Entegrasyonu Önemsiyoruz

Türk- Bir Başkanı Prof. Dr. Güven Arıklı, Türk dünyasının eğitim ve turizm alanında daha çok işbirliği yapması gerektiğini ve entegrasyonu önemsediklerini vurguladı.

Türk- Bir Başkanı Prof. Dr. Güven Arıklı Özbekistan İpek Yolu Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Prof. Dr. Arıklı burada Özbekistan İpek Yolu Üniversitesi Pro-Rektörü Prof. Dr. Juliboy Eltazarov ile görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede Özbekistan İpek Yolu Üniversitesi ile Türk-Bir arasında eğitim alanında iş yapılması kararlaştırıldı.

Prof. Dr. Güven Arıklı, daha sonra üniversite yönetimine ve öğrencilere hitaben konuşma yaptı.

Arıklı, dünyada KKTC turizminin hak ettiği yere gelmesi için izolasyonların kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Türk dünyasının KKTC açısından bir kapı niteliğinde olduğunu belirten Arıklı, Anavatan Türkiye ile birlikte bu yolda yürümeye devam edeceklerini söyledi.

Kardeş Türk devletlerinin desteğinin önemli olduğunu kaydeden Prof.Dr. Arıklı, bu çerçevede atacakları tüm adımlara destek beklediklerini ifade etti.

Genç nesillerin KKTC’nin haklı davasını öğrenmesini istediklerini belirten Arıklı, bu noktada kültürel işbirliğinin de önemli olduğunun altını çizdi.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Juliboy Eltazarov, Türk-Bir Başkanı Prof. Dr. Güven Arıklı'ya plaket takdiminde bulundu.

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