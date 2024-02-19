'Türk Eserlerinden Seçmeler' konseri düzenleniyor

Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) ve Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde “Türk Eserlerinden Seçmeler ” konseri perşembe günü saat 20.00'de Kalkanlı ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Konser, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde düzenlenecek.

Telsim iletişim desteğiyle yapılacak konser, KKTCDOB ve TCDOBGM/ANKARADOB sanatçılarından Soprano Sermin Dikmen Töre, Mezzo-Soprano Ezgi Karakaya, Tenor Barış Yanç, Piyanist Esra Poyrazoğlu Alpan, Bariton Tuğrul Enver Töre solistliğinde ücretsiz gerçekleştirilecek.