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Türk F-16’ları 'Yavuz'u selamladı

ikinci petrol arama gemisi 'Yavuz', Akdeniz'e ulaştı

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26/06/2019
HK

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Türk F-16’ları 'Yavuz'u selamladı

Türkiye'nin 'Fatih'ten sonra ikinci petrol arama gemisi 'Yavuz', Akdeniz'e ulaştı. Doğu Akdeniz'de ağırlıklı olarak görev yapacak 'Yavuz' bölgeye giderken, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 uçakları tarafından selamlandı.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklara, gemiyi olası bir taciz için AIM120 ve AIM9 tipi hava hava füzelerinin yüklenmesi dikkat çekti.

Geçişi yapan Türk pilotlar, o anı, çekilen fotoğraf ile ölümsüzleştirdi. Geminin sondaj çalışmaları Yunan ve Rumları alarma geçirmişti.

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TAGS: Türk, F16, yavuz sondaj gemisi, akdeniz, kıbrıs, haber
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