Türk futbol takımları, Avrupa'da bu sezon ilk kez haftayı puansız kapattı

Türk futbol takımları Avrupa'da bu sezon ilk kez haftayı puansız kapatmasına rağmen, UEFA ülke puanı klasmanında Türkiye 9. sıradaki yerini korudu.

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10/11/2023

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Türk futbol takımları, Avrupa'da bu sezon ilk kez haftayı puansız kapattı


Bu sezon Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmeyi sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, UEFA maçlarında haftayı mağlubiyetle kapattı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında geçen çarşamba günü deplasmanda Alman temsilcisi Bayern Münih'e 2-1 yenildi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4. hafta maçında dün sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü haftasında dün deplasmanda Ludogorets'e 2-0 yenildi.

Türk temsilcilerinin haftayı puansız tamamlamasına rağmen, Türkiye'nin UEFA ülke puanı klasmanındaki yeri değişmedi.

Ülke puanı klasmanında 8 ila 12. sırada yer alan ülkelerin puanları şöyle:

2023/24 ÜLKE PUANI KLASMANI
Sıra Ülke Puan Takım
8 Belçika 42,8 5/5
9 Türkiye 35,35 3/4
10 İskoçya 33,25 3/5
11 Avusturya 31,4 3/5
12 İsviçre 31,175 3/5
10/11/2023 14:04
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TAGS: Türk, futbol, takımları, Avrupa,
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