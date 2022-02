Türk futbolcu imza için gittiği Ukrayna'da mahsur kaldı

Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımına imza atmak için giden gurbetçi oyuncu Abdullah Doğan, Rusya saldırısı nedeniyle mahsur kaldı.

Bir dönem Werder Bremen II kadrosunda yer alan ve son olarak Almanya Oberliga ekiplerinden TB Uphusen forması giyen Doğan, Metalist Kharkiv ile anlaşmıştı.

Doğan, ın resmi imzaları atmak için Ukrayna'ya gittiğinde Rusya saldırısı başladı. İlk günlerde metro istasyonunda hayatta kalma mücadelesi veren Doğan, şu sıralar kentteki 18 katlı bir binanın içerisinde yer alan sığınakta savaşın bitmesini bekliyor.

Kharkov kentine indiği anda, havalimanında bulunan askerlerin "Hayatınızı kurtarmaya bakın" dediğini vurgulayan Doğan, "Burada 5'inci günüme gireceğim. Zor durumdayız, herkesten yardım istiyoruz. Burada küçük çocuklar, yaşlı insanlar var. Yerin altında yaşıyoruz" diye konuştu.

Abdullah Doğan, 18 katlı bir binanın sığınağında yardım bekliyor.

"DIŞARIYA ÇIKANI VURUYORLAR"



Aralarında çocukların ve yaşlıların da yaklaşık 60 kişi ile sığınakta mahsur kaldıklarını belirten Doğan, insanların her an bomba patlama ihtimali ile endişeli olduğunu söyledi. Doğan, "Şu anda dışarı çıkma yasağı var, çıkanı da vuruyorlar. Çok dikkat etmemiz lazım. Dua ediyoruz. İhtiyacımız var her zaman. Korkarak marketlere gidip bir şeyler almaya çalışıyoruz, her zaman da istediğimizi alamıyoruz. Bir şey kalmamış marketlerde" ifadelerini kullandı.



DOĞAN'DAN YARDIM ÇAĞRISI



Yetkililerden yardım isteyen Doğan, yaşananlara rağmen umudunu yitirmediğinin altını çizerek, "Yardım ne kadar çabuk gelirse o kadar iyi. Ruslar bayağı hırslı. Giriyorlar, sıkıyorlar. Bir isteğim var, sesimizi duysunlar. Bize yardım etsinler. Biz burada güçlü duracağız ve inanıyorum ki buradan çıkacağız" şeklinde konuştu.

Bu habere tepkiniz:



28/02/2022 12:32