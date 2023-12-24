Türk futboluna 9.8 milyon dolarlık destek

Azerbaycanlı Mammadov, AA muhabirine video konferans yoluyla yaptığı açıklamada, FIFA'nın, Forward Programı ile üye federasyonlarını altyapı, gençlik ligleri, kadın ligleri ve milli takımlarını geliştirmeye teşvik ettiğini söyledi.



Mammadov, "FIFA Forward, 2016'da kurulduktan sonra 8 yılda dünyada fark gözetmeksizin 211 ülkeye ulusal futbol federasyonları kanalıyla 2,8 milyar dolarlık yatırım yaptı." diye konuştu.



"Türkiye bir futbol ülkesidir ve FIFA için de çok önemlidir"



Türkiye'de de futbolun gelişimine önem verdiklerini aktaran Mammadov, "Türkiye Futbol Federasyonu ile sık sık çalışıyoruz. Türkiye bir futbol ülkesidir ve FIFA için de çok önemlidir. Türkiye'nin tüm köylerinde, şehirlerinde futbol oynanıyor." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin 2000'li yılların başında dünya futbolundaki parlak dönemini hatırlatan Mammadov, FIFA Forward yatırımlarının ardından o günlerin yeniden tekrarlanmasını umduğunu dile getirdi.

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