Türk gemisine korsan baskını

Nijerya açıklarında bir Türk gemisine baskın yapıldı, Azerbaycanlı bir denizci hayatını kaybetti, Baskında rehin alınanlar olduğu bildirildi.

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23/01/2021

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Türk gemisine korsan baskını

 Nijerya açıklarında bir Türk gemisine baskın yapıldı, Azerbaycanlı bir denizci hayatını kaybetti, Baskına uğrayan gemideki 15 kişinin kaçırıldığı belirtildi, 3 kişi gemiyi güvenli bir yere götürüyor.

 Nijerya açıklarında Türk gemicilerin bulunduğu bir gemiye korsanlar tarafından baskın düzenlendi. Gemideki, Azeri bir denizci hayatını kaybetti.

Baskına uğrayan gemide bulunan 15 denizcinin kaçırıldığı belirtildi. 

3 kişi gemiyi güvenli limana götürüyor. 

 

23/01/2021 21:14
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TAGS: KORSAN# GEM’# SALDIRI
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