Türk Hava Kuvvetlerinden Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu
YAYIN TARİHİ:
17/03/2025
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçaklarıyla Kıbrıs'ın güneyinde eğitim uçuşu gerçekleştirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildiği kaydedildi.
YAYIN TARİHİ: