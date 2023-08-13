Türk Hava Kuvvetlerinden Kıbrıs adasının güneyinde eğitim uçuşu

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13/08/2023

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Türk Hava Kuvvetlerinden Kıbrıs adasının güneyinde eğitim uçuşu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri uçaklarının Kıbrıs adasının güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs adasının güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımdaki videoda, uçakların kalkış yaptığı anlar ile Akdeniz semalarındaki görüntüleri yer aldı.

13/08/2023 14:37
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TAGS: güney, türk hava kuvvetleri, kıbrıs, uçuş
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