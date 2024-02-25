TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti

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25/02/2024

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TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kavlak'ın cenazesi, yarın saat 12.00’de Türk Metal Sendikası önünde yapılacak törenin ardından memleketi Kırıkkale'de toprağa verilecek.

Pevrul Kavlak, sağlık sorunları nedeniyle 9 Şubat'ta görevinden ayrılmış, yerine Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Uysal Altundağ getirilmişti.

PEVRUL KAVLAK KİMDİR?

Pevrul Kavlak 1962 yılında Kırıkkale’de dünyaya geldi. İş hayatına, 1979 yılında M.K.E.K Silah ve Tüfek Fabrikası'nda adım attı. 1991 yılında Çerkezköy’de Profilo Telra Elektronik San. A.Ş.’de mesaiye başladı.

1992 yılında Türk Metal Sendikası Çerkezköy Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu’nda Şube Mali Sekreterliğine,1995 yılında Çerkezköy Şube 5. Olağan Genel Kurulu’nda Şube Sekreterliğine, 16 Ağustos 1998 tarihinde Çerkezköy Şube 6. Olağan Genel Kurulu’nda Şube Başkanlığı görevine seçildi.

2002 yılında Türk Metal Sendikası'nın Genel Sekreterliği görevine getirildi. 2009 yılında Türk Metal Sendikası Genel Başkanı olarak seçilen Kavlak halihazırda Türk-İş Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir.

Evli ve 2 çocuk babası olan Pevrul Kavlak'ın 2012'de çıkan "Sosyal Sendikacılık" adlı bir kitabı da vardır.

25/02/2024 09:30
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TAGS: TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti
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