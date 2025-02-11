Türk İşverenlerin En Çok Dikkat Ettiği CV Bölümleri

İş başvurularından başarılı sonuçlar almak için işe alım görevlilerini etkileyecek olan CV’lerin hazırlanması gerektiği bilinir. Türkiye iş piyasalarında yeni personel alımı için açılan kontenjan miktarı genellikle sınırlıdır ve bu durum rekabet ortamını tetikler. Nitelik ve yeteneklerini CV içerisinde yeterince öne çıkaramayan adaylar, rekabet ortamında geride kalır ve yapılan başvurular genellikle olumsuz olarak sonuçlanır.

Bu noktada Türk işverenlerin en çok dikkat ettiği CV bölümleri hakkında bilgi sahibi olunması önerilir. Böylece adaylar CV’lerini hazırlarken, ön plana çıkan niteliklerini işe alım görevlilerinin beklentileri doğrultusunda vurgulayabilir. Güçlü bir CV’nin iş başvurularının kapısını açacak olan en önemli anahtar olduğu unutulmamalıdır.

CV’niz İçerisinde Kontrol Etmeniz Gereken Bölümler

İş arayan adaylara sunduğu hizmetlerle ön plana çıkan Jobseeker, dünya çapında 15 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan ve sektör içerisinde gözde konumda bulunan bir internet sitesidir. Bu platformda çalışan uzmanlar, profesyonel CV’leri iş başvurusuna göre uyarlanarak hazırlanan ve ilgili iş ilanında aranan tüm nitelikleri kapsayan dokümanlar olarak tanımlar.

CV hazırlama süreci içerisinde izlenmesi önerilen ilk adım, iş ilanının dikkatli bir şekilde okunması ve işe alım görevlilerinin beklentilerini tam anlamıyla karşılayan bir öz geçmişin oluşturulmasıdır. Üniversiteden yeni mezun olan bir aday veya meslek hayatının ortasında bulunan bir çalışan olarak iş arıyor olabilirsiniz. Kariyerinizdeki konumunuz ne olursa olsun Türk işverenlerin en çok dikkat ettiği CV bölümlerini titizlikle hazırlamak, başvurularınızın olumlu sonuçlanmasında önemli bir rol oynayacaktır.

Bu kapsamda Jobseeker’ın kariyer uzmanları, Türk işverenleri etkilemek isteyen adayların şu CV bölümlerini dikkatli bir şekilde hazırlamasını önerir:

İş Deneyimleri

İş deneyimleri bölümü iş arayan adayların ilgili meslek içerisinde kazandığı tecrübe birikimini işe alım görevlilerine ifade eder. Bu bölümü ters kronolojik sıralama ile yapılandırmak, işverenlerin aday deneyimlerini geniş bir çerçevede değerlendirmesini kolaylaştırır. Genellikle 3 farklı iş deneyiminin CV içerisinde ifade edilmesi yeterlidir. CV’ye eklenen her iş deneyimi için tarih bilgisi, ilgili kuruluşun ismi, kuruluşun bulunduğu şehir, çalışılan pozisyon ve alınan sorumluluklar belirtilmelidir.

Tecrübeli adayların başvuru yaptıkları iş pozisyonuna benzer olan deneyimlerini CV içerisine eklemesi önerilir. Bu noktada yeni mezun olan bir aday olarak iş deneyimleri bölümüne ne yazacağınıza karar veremiyor olabilirsiniz. Bu durumda iş deneyimleri bölümünü boş bırakmak yerine staj deneyimlerinizi, gönüllü çalışmalarınızı, yarı zamanlı iş deneyimlerinizi ve eğitim hayatınızda katıldığınız yarışmaları ifade edebilirsiniz.

Eğitim Bilgileri

Türk işverenlerin en çok dikkat ettiği bir diğer bölüm ise adayların eğitim bilgileridir. Ülkemizdeki çeşitli eğitim kurumlarının sunduğu eğitim kalitesi diğer kurumlara kıyasla daha yüksek seviyededir. Bu sebeple ön plana çıkan eğitim kurumlarından mezun olan adaylar, iş başvurularında genellikle daha avantajlıdır. Nitekim bu avantajı doğru şekilde kullanabilmek için eğitim bilgilerinin CV içerisinde doğru format altında ifade edilmesi gerekir.

İlgili format içerisinde ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite eğitim kurumlarının sıralanarak ifade edilmesi önerilir. Eğer aday yüksek lisans, doktora ve doçentlik gibi eğitimler alarak öğrenim hayatına devam ettiyse, bu noktada ilkokuldan başlayan bir eğitim hayatının ifade edilmesi yerine üniversiteden itibaren eğitim bilgilerinin ifade edilmesi tavsiye edilir. Profesyonel CV’ler kısa ve sade yapısı ile ön plana çıkan dokümanlardır.

Ön Plana Çıkan Nitelikler

Meslek hayatı içerisinde bulunan neredeyse her bireyin ön plana çıkan çeşitli özellikleri bulunur. Ayrıca sektörlere ve iş pozisyonlarına göre adaylarda öncelikli olarak aranan nitelikler farklılık gösterir. Örneğin bir veri analisti için detaylara dikkat etme becerisi önemli bir niteliktir. Öte yandan bir öğretmen için ise güçlü iletişim becerileri daha öncelikli bir nitelik olarak ön plana çıkar.

Türk işverenler genellikle aday CV’leri arasında seçim yaparken, iş pozisyonunda öncelikli olarak aranan nitelikleri değerlendirir. Rekabet avantajı kazanmak, işe alım görevlilerini etkilemek ve güçlü bir prestij oluşturmak için ön plana çıkan niteliklerin vurgulanarak CV içerisinde ifade edilmesi önerilir.

Örneğin satış ve pazarlama niteliklerinizle ön plana çıktığınızı düşünüyorsanız, CV’niz içerisinde bu alandaki performansınızı somut olarak gösterebilecek olan sayısal bilgileri paylaşabilirsiniz. Genel ifadeler kullanmak yerine örnekler vererek sahip olduğunuz nitelikleri ayrı bir CV bölümü içerisinde açıklamak, işe alım görevlileri üzerinde güçlü bir prestij oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Sertifikalar ve Kazanımlar

CV içerisinde genellikle adaylar kendilerini ön plana çıkarmak için sahip oldukları özellikleri ifade eder. Bu yaklaşım her ne kadar doğru olsa da aday özelliklerini açıklayan kısa ifadelerin desteklenmesi gerekir. Örneğin günümüzde CV hazırlarken İngilizce dili konuşma becerisine “Orta Derece” yazan birçok aday bulunur. Nitekim bu yaklaşım genellikle sertifika ile desteklenmemektedir.

İngilizce dilini konuşma becerisine sahipseniz, yabancı dil konuşma yeteneğinizi CEFR standartları (A1, A2, B1…) doğrultusunda ifade etmeniz ve eğer varsa eğitim sertifikanızı CV’nize ek olarak eklemeniz önerilir. Mesleki sertifika ve kazanımlarınızı CV içerisinde kısaca ifade etmek, işe alım görevlilerinden artı puan almanızı sağlamakla birlikte diğer adayların önüne geçmeniz için uygun zemini hazırlar.

Referanslar

Her ne kadar CV içerisine referanslar bölümünün eklenmesi bir zorunluluk olmasa da Türk işverenler genellikle referanslar bölümünü dikkatle inceler. Genellikle aynı sektör içerisinde bulunan kuruluşlar birbirlerini tanır ve diğer kuruluşların yapısı hakkında bilgi sahibidir. CV içerisine referanslar bölümü eklemek, aday hakkında güvenilir bir ilk izlenim oluşturulmasını sağlar ve istendiği takdirde CV içerisinde belirtilen bilgilerin doğrulanma fırsatını sunar.

Referanslar bölümünün CV içerisinde en son bölüm olarak konumlandırılması önerilir. Bu bölüme 2 veya 3 farklı referansın yazılması yeterlidir. CV içerisine eklenecek her referans için isim, soy isim, ilgili kişinin bulunduğu kuruluş ve iletişim bilgileri yazılmalıdır. CV’ye eklenecek referanslara önceden haber verilmesi, işe alım görevlileri tarafından yapılabilecek olası bir aramada referans olarak belirtilen bireylerin hazırlıklı olmalarını sağlayacaktır.

Sonuç

İşe alım görevlileri yapılan iş başvurularını değerlendirirken ilgili pozisyon için en uygun adayları tespit etmeye çalışır. Bu aşamada öncelikli olarak incelenen dokümanlar ise aday CV’leridir. Etkileyici ve profesyonel CV’ler ilgili iş tanımındaki tüm gereklilikleri kapsayan ve işe alım görevlilerinin beklentilerini tam anlamıyla karşılayan bir yapı üzerinde hazırlanır. Türk işverenlerin aday CV’leri üzerindeki genel beklentileri hakkında bilgi sahibi olmak, Türkiye piyasalarındaki iş başvuruları için kritik derecede önemlidir.

Bu kapsamda iş arayan adayların CV’leri içerisinde iş deneyimleri, eğitim bilgileri, sertifikalar ve referanslar bölümlerini dikkatli bir şekilde hazırlamaları gerekir. Çünkü Türk işverenler, bu bölümlere öncelik vererek adayların niteliklerini değerlendirir. Ayrıca adayların ilgili iş pozisyonu kapsamında ön plana çıkan niteliklerini somut örnekler vererek CV içerisinde açıklaması önerilir. Profesyonel iş başvuruları hazırlama konusunda desteğe ihtiyaç duyuyorsanız, Jobseeker platformunu ziyaret edebilirsiniz.