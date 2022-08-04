Türk kahvesinin faydaları ve zararları nelerdir?

1- Stresi azaltır:Aşırıya kaçmadan Türk kahvesi içmek, stresi azaltır. Yapılan birçok araştırmada da Türk kahvesinin depresyona yakalanma riskini yaklaşık %40 oranında azalttığı tespit edildi.

2- Enerji verir: Güne daha zinde başlamak isteyenlerin kahvaltıdan sonra bir fincan Türk kahvesi içmesi tavsiye ediliyor.

3- Metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlar: Özellikle şekersiz Türk kahvesi metabolizmanın daha hızlı çalışmasında etkilidir.

4- Tokluk hissi verir: Tokluk hissi veren Türk kahvesi diyet listelerinde sıklıkla yer alıyor. Hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyenler öğün aralarında şekersiz ya da az şekerli Türk kahvesi içebilir.

5- Hafızayı güçlendirir: Yapılan birçok araştırmada da Türk kahvesinin hafızayı kuvvetlendirdiği ortaya çıktı.

6- Karaciğere iyi gelir: Karaciğerin yağlanmasını önleyen kahve, siroz hastalığına yakalanma riskini de yarı yarıya düşürür.

Türk kahvesinin zararları nelerdir?

1- Mide Hastalıkları: Fazla Türk kahvesi tüketmek gastrit, ülser ve reflü gibi mide hastalıklarını tetikler. Sindirim sisteminin işlevlerini yerine getirememesine neden olur. Bu da midedeki asit oranının artmasına yol açar.

2- Hazımsızlık: Özellikle aç karnına Türk kahvesi içmek hazımsızlık şikayetlerinin artmasında etkilidir. Ayrıca mide bulantısına ve yanmaya da neden olabilir.

3- İştahsızlık: Fazla kahve tüketmek doyma hissi verir. Bunun en büyük belirtilerinden biri iştahsızlıktır. Bu nedenle Türk kahvesinin yemekten önce ve aç karnına içilmemesi tavsiye ediliyor.

4- Uykusuzluk: Kafein oranı yüksek bir kahve olan Türk kahvesi, uyku düzeninin bozulmasına neden olur. Kafein uyarıcı bir maddedir. Bu nedenle çok fazla kahve tüketen kişiler ne kadar yorgun olursa olsun uyumakta güçlük çeker. Bu da halsizliğe, konsantrasyon bozukluğuna ve dikkat dağınıklığına neden olur.

5- Asabiyet: Hem uykusuzluk hem de kahvenin içindeki uyarıcı maddeler, bazı kişilerde asabiyete yol açar. Sürekli sinirlilik halinin geçmesi için siyah çay ve kahve yerine bitki çayları tüketilmelidir.

6- Kalp ritim bozuklukları: Taşikardi, kalbin normalden daha hızlı çarpmasıdır. Özellikle 50 yaş üstü kişilerin günde 1 fincandan fazla Türk kahvesi içmesi çarpıntıya ve taşikardiye neden olabilir.

7- Bağışıklık sisteminin zayıflaması: Vücuda ihtiyacından fazla kafein girmesi, vücuttaki vitaminlerin azalması anlamına gelir. Bu da dolaylı olarak bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve vücut direncinin düşmesine neden olur. Başta grip ve nezle olmak üzere kış hastalıklarına yakalanma riski artar.

Türk kahvesi ne işe yarar?

Türk kahvesinin telvesi ve limon ile hazırlanan karışımlar cilt maskesi olarak kullanılabilir. Haricen kullanıldığında da birçok faydası olan Türk kahvesi, cildin çok daha canlı görünmesini sağlar. Yaşlanmaya bağlı kırışıkları giderir ve cildi besler.

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04/08/2022 10:12