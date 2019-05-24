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Türk Kızılayı Lefkoşa Şubesi'nden, Kemal Saraçoğlu Vakfı çocuklarına anlamlı bağış

 Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Lefkoşa Şubesi, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı üye çocukları için kıyafet bağışında bulundu. 

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24/05/2019

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Türk Kızılayı Lefkoşa Şubesi'nden, Kemal Saraçoğlu Vakfı çocuklarına anlamlı bağış

 Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Lefkoşa Şubesi, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı üye çocukları için kıyafet bağışında bulundu. 
Vakıftan verilen bilgiye göre,Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Lefkoşa Şubesi Başkanı Fatma Sönmez Aydoğdu, Kemal Saraçoğlu Vakfı’nı ziyaret ederek vakıf üye çocukları için aldıkları bayramlık kıyafetleri Vakıf Koordinatörü Övgü İnce’ye takdim etti. 
İnce, Kemal Saraçoğlu Vakfı çocuklarını Ramazan Bayramı’ndan önce düşünerek bayramda güzel giyinerek, mutlu olmaları amaçlanan bağıştan duydukları memnuniyeti dile getirerek,  bu anlamlı bağış için Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Lefkoşa Şubesi Başkanı Fatma Sönmez Aydoğdu’ya teşekkür etti. 
Aydoğdu’ya vakıf plaketi takdim edildi. 

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