Türk Lirası, bu hafta yaşanan siyasi gelişmelerden nasıl etkilendi?

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na bağlı gelişmeler ve bu operasyonla ilgili olarak ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulama kararıyla Türk Lirası ve Türk varlıkları bu hafta oynak bir seyir izledi.

Barış Pınarı Harekâtı'nın sekizinci gününde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, operasyona 120 saatliğine ara verilmesinde anlaştı.

Bu haberin ardından dolar/TL kuru Perşembe günü yüzde 1'den fazla değer kaybederek 5,8168'e kadar geriledi.

Dolar bu sabah da düşüşünü sürdürerek yüzde 1'lik kayıpla 5,7585'e kadar geriledi.

Euro da yüzde 1'in üzerinde kayıpla 6,41'e geriledi.

Perşembe günü New York'ta Borsa Yatırım Fonu (ETF) ticareti yapan iShares'te işlem gören Türkiye ETF'lerinde ise yüzde 4'lük bir yükseliş yaşandı.

Perşembe gününü yüzde 0,8 yükselişle kapatan Borsa İstanbul'un BIST100 endeksi de bugüne yüzde 3,7'lik yükselişle başladı. Halkbank hisseleri açılışta yüzde 7,2 arttı.

'Borsa bugün toparlar'

Reuters haber ajansına konuşan Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge, "Kısa vadede Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik en önemli risk unsurlarından biri ortadan kalktı. Dolayısıyla piyasada ciddi bir ralli var, dolar/TL güne 5,80'in altında başlıyor. Operasyon başladığında kur 5,75'ler civarında hareket ediyordu, dolayısıyla bu seviyeler tekrar gündeme gelebilir" dedi.

TL'deki havanın diğer varlıklara özellikle de borsaya yansımasını bekleyen Tözge, operasyon öncesi borsada başlayan düşüşün bugün önemli ölçüde toparlanacağını belirtti.

Bloomberg HT'nin haberine göre Şeker Yatırım yolladığı yatırım notunda, "Kurda görülen geri çekilmenin devamı halinde 5,7680 ana desteğini takip edeceğiz. Ancak fiyatlamaların 5,7680 ana desteği üzerinde kalması halinde TL lehine işlemlerin bu seviye ile sınırlı olabileceğini ve yükselişin yeniden tetiklenebileceğini belirtmek isteriz. Yaşanabilecek olası yükselişlerde 5,9760 direnci güncelliğini korumakta" ifadesini kullandı.

Dolar/TL kuru Türkiye ve ABD anlaşmadan önce Perşembe günü 5,93 seviyesine kadar çıkmıştı.

Barış Pınarı Harekâtı'nın başladığı 9 Ekim günü kur 5,87 seviyesine yükselmişti.

Bu hafta Pazartesi akşamı ABD'nin yaptırım uygulamaya başladığını açıklamasının ardından ise kur büyük bir tepki vermezken ertesi sabah TL'nin dolar karşısında değerlendiği görüldü.

Sterlin de yükseldi

Diğer yandan Perşembe günü İngiltere hükümeti ve Avrupa Birliği'nin Brexit anlaşmasına vardığını açıklaması da sterlinin dolar karşısında yükselmesini sağladı; sterlin/Türk Lirası kuru da bu durumdan etkilendi.

Anlaşma haberleriyle sterlin dolar karşısında Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesine geldi. Sterlin, yüzde 1'e yakın yükselişle 1,2990 doları gördü. Sterlin/TL ise 7,42 civarında işlem görüyor.

Tahvilde getiriler yükselmeye başlamıştı

Reuters'ın haberine göre tahvil/bono piyasasında getirilerde son aylarda belirginleşen düşüş eğilimi TL'deki değer kaybı ile birlikte yerini yükselişe bırakmıştı.

Gösterge 10 yıllık tahvilde Perşembe günü son işlemde %14,63 seviyesinde olan bileşik getiri, dün spot kapanışta ortalama %15,51, valörde son işlemde %15,44 seviyesinden işlem gördü.

Gösterge 10 yıllık tahvili Mayıs'ta %21 seviyesindeydi.

TCMB'den indirim beklentisi arttı

Kurun bütün bu gelişmelerle toparlamasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gelecek haftaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizde indirim yapacağı beklentisi arttı.

Geçen hafta başlayan harekat sonrasında TL'deki oynaklığın artmasıyla 24 Ekim'deki PPK toplantısında yapılacak indirim miktarı beklentisi 50-100 baz puana kadar gerilemiş hatta hiç indirim yapılmaması yönünde bir beklenti oluşmuştu.

Reuters'ın haberine göre analistler son gelişmelerin ardından oluşan olumlu havanın ve bu havanın toplantıya kadar devam etmesinin ise yeniden 150-200 baz puana varabilecek bir indirimin önünü açabileceğini belirtiyor.

Reuters'a konuşan QNB Finansbank Başekonomisti Erkin Işık, TCMB'nin gelecek haftaki toplantısında faiz indirimi yapmasını beklediklerini söyleyerek, "Kurdaki dalgalanma sonrası indirim beklentimiz azalmıştı ancak karar vermek için gelişmeleri bekliyorduk. Son enflasyon verisinde enflasyon görünümü olumluydu. Suriye konusunda anlaşmaya varılması ve TL'deki değer kazanımını da göz önünde bulundurarak gelecek haftaki PPK'da 100 baz puan indirim bekliyoruz" dedi.

18/10/2019 15:53