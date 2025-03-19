Türk Lirası, İmamoğlu Olayıyla Birlikte Çakıldı

Haber Kıbrıs ÖZEL

Türkiye’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 100’e yakın kişinin gözaltına alınmasının ardından Türk Lirası dövizler karşısında ağır değer kayıpları yaşamaya başladı.

Gözaltı haberlerinin ardından döviz fiyatları Türk Lirası karşısında hızla yükseldi. Türk Lirası, dolar, sterlin ve Euro karşısında yüzde 12’yi bulan oranlarda değer kaybı yaşadı.

İlerleyen saatlerde gelen “müdahalelerin” ardından ise döviz gerilemeye başladı. Ancak, kayıplar yüzde 6’nın üzerinde kaldı.

Ekonomistler, siyasi gelişmelerin piyasalarda sert dalgalanmalara neden olduğunu belirterek, özellikle yatırımcı güveninde oluşan zedelenmenin kısa vadede Türk Lirası’nda baskı oluşturabileceğini ve bugünkü değer kayıplarının kalıcı olabileceğini ifade ediyor.

Türkiye’deki bir siyasi gelişmeden dolayı cebindeki para bir günde yüzde 10’a yakın oranda azalan vatandaşlar, yaşananları şaşkınlık ve çaresizlik içinde seyrediyor.

KKTC’DE REKOR ÜSTÜNE REKOR

KKTC serbest piyasasında Amerikan Doları 41 lirayı aşarak rekor tazeledi, AB para birimi Euro 45 lirayı, İngiliz Sterlini ise 52 lirayı aşarak TL karşısında tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Daha sonra hafif geri çekilmeler yaşanırken, saat 11.00 itibarıyla dolar 40,10 TL’den; Euro 44,05 TL’den; sterlin ise 51,95 TL’den satılıyordu. Ülke piyasasında bu değerlerin hafif altında ve üstünde değerler de uygulanıyordu.

HABER KIBRIS’ın yaptığı hesaplamaya göre, yılbaşından bugüne Euro TL karşısında yüzde 19.49; sterlin 16.63 ve dolar da yüzde 13.47 oranında değer kazandı.

ŞİMŞEK’TEN AÇIKLAMA GELDİ

Türk Lirası’ndaki ağır değer kayıplarının ardından Türekiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şimşek, paylaşımında “Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Şimşek’in açıklaması, piyasaya müdahale edildiğini doğruladı.

DÜNYADA YANKILANDI

Küresel danışmanlık hizmeti veren ABD merkezli Teneo şirketinin Eş Başkanı ve Araştırma Direktörü Volfgano Piccoli, “Bu yalnızca siyasi muhalefete değil, ülkenin ekonomisinde geleneksel olarak büyük rol oynayan kilit iş gruplarına da bir saldırıdır” iddiasında bulundu.

ABD merkezli finans şirketi State Street'in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Makro Strateji Bölümü Başkanı Timothy Graf ise “Yaklaşımın iyileşmesi ve siyasi ve para politikaları süreçlerinde daha fazla özgürlük olduğu düşüncesiyle geçen iki yılın ardından [gözaltılar] bu durumu büyük ölçüde sorgulatıyor” yorumunu yaptı.