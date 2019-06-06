TÜRK LİRASI nefes aldı

Dolar/TL, düne düşüşle başlamasının ardından 17 Nisan’dan bu yana gördüğü en düşük seviye olan 5,7273’e kadar geriledi.

Dolar/TL önceki kapanışına göre yüzde 0,85 azalışla 5,7347’den alıcı bulurken, euro/TL yüzde yüzde 0,57 azalışla 6,4675’den, sterlin/TL de yüzde 0,68 azalışla 7,3100 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/dolar paritesi yüzde 0,18 artışla 1,1274 seviyesinden işlem görürken, dolar endeksi ise yüzde 0,11 azalışla 97,003 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL’de 5,7000’in destek, 5,8250’nin direnç konumuna geldiğini kaydetti