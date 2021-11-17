Türk lirasında baskı sürüyor

Perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı öncesi Türk lirasında yeni rekor düşük seviyeler görülmeye devam ediyor.

Salı günü bir ara yüzde 4’e yakın günlük yükseliş yakalayan Dolar/TL , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz açıklamaları sonrasında 10,68'ün üzerine çıkarak rekor tazeledi.

Euro/TL kuru da 12 seviyesini görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Faiz sebeptir, enflasyon neticedir” görüşünü yineleyerek, “Ben bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Enflasyonla mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. ” ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, “Ben faizi savunanla beraber olamam” diye konuştu ve “Faiz aşağılara çekilmişken tamam da bizim arkadaşlarımıza ne oluyor ki onlar faizi savunur hale geliyor” diye ekledi.

“Diğer taraftan biz işadamlarımıza diyoruz ki hani sen düşük faizle kredi istiyordun hadi gel işte al niye almıyorsun. Ben bu işadamlarını da anlamıyorum. Ondan sonra bir araya geliyorlar, Tüsiad’ı vesairesi, yüksek faizden bahsediyorlar. Yahu siz nasıl insansınız? Eğer sen işadamıysan, yatırımdan yanaysan buyrun işte düşük faizle alın krediyi, yatırım yapın. Ben sizden yatırım, istihdam, üretim, ihracat istiyorum. Hadi gelin, bunları yapın. O zaman kaçıyorlar. Bunlar nasıl işadamı?”

“Yüksek faiz nedir bilmeyen ülkelerin çift haneli fiyat artışları ve bozulan dengeler karşısında şaşkına döndüğü bir dönemde elbette bizim bunun tamamen dışında kalmamız mümkün değildir. Onlar giderek daha çok sıkıntıya girerken biz ise önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız”

Perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından daha fazla faiz indirimi adımı beklentisi Türk lirasındaki baskıyı artırırken ABD’de beklenenden iyi gelen perakende satışlar verisi ve Fed üyesi James Bullard’dan daha hızlı tapering çağrısı doları küresel çapta güçlendiriyor.

6,20'DEN 10'UN ÜZERİNE BİR DOLAR/TL HİKAYESİ

Piyasaların beklentisi 100 baz puanlık indirim

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin faiz anketi sonuçlandı. Ankete katılan 21 kurumun medyan beklentisi TCMB’nin Kasım toplantısında 100 baz puan indirimle faizini yüzde 15 seviyesine getireceği yönünde.

Ankete göre, yıl sonunda politika faizinin bulunacağı seviyeye dair beklenti de yüzde 15 seviyesinde oluştu.

TCMB, geçen ay beklentilerin üzerinde indirim yaparak politika faizini yüzde 18’den yüzde 16’ya çekmiş, açıklamasında “yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığını” ifade etmişti. Kararın ardından dolar/TL 9,48 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Fed politika yapıcılarının enflasyon tartışması

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, salı günü yaptığı açıklamada ABD Merkez Bankası Fed’in fiyat baskısından kaynaklı risklere karşı daha agresif olması gerektiğini söyledi.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise sorun yaratsa dahi Fed’in yükselen enflasyona aşırı tepki vermemesi gerektiğini çünkü bunun geçici olduğunu belirtmişti. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de net olmayan bir para politikasının riskli olacağını dile getirmişti.

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17/11/2021 19:16