Türk Lirası’nın Değer Kayıpları Mart Ayında Hızlandı

Haber Kıbrıs ÖZEL

Türk Lirası, son 3-4 ayı yatay sayılabilecek seviyede hafif dalgalanmayla geçerken, Mart ayı ile birlikte dikkat çekici kayıplar yaşamaya başladı.

Dün öğle saatleri itibarıyla dolar 36.60; Euro 39.70 ve sterlin ise 47.23 Türk Lirası’ndan satılıyordu. Özellikle Euro’nun yılbaşından bugüne yüzde 7’nin üzerinde değer kazandığı dikkati çekiyor.

TC Merkez Bankası’nın faiz indirimi yaptığı geçen hafta içinde sert düşüşler yaşayan TL’nin aşağıya doğru hareketlenmesinin birden çok nedeni olduğuna işaret ediliyor.

Türkiye’de ekonomistler TC Merkez Bankası’nın enflasyon baskısına rağmen faiz indirimine devam etmesinin dövize olan talebi artırdığına işaret ederken, ülkenin iç siyasetindeki tartışmaların da piyasalarda TL’ye karşı güvensizlik yarattığını belirtiyor.

TL’de Kur Korumalı Mevduat ve yüksek faizle oluşturulan güven ortamının azaldığını, bunun da spekülatif hareketlere yol açtığını hatırlatan piyasa çevreleri, yatırımcıların TL’nin daha da değer kaybedeceği beklentisiyle hareket etmeye başladığını iddia ediyor.

KKTC ise Türkiye’deki gelişmeleri izlemekle yetiniyor. Ülkede neredeyse tüm mal ve hizmetler dövize endekslenirken, TL’nin değer kayıpları, piyasaya pahalılık olarak yansıyor.

2025’İN KUR BEKLENTİLERİ

Hem Türkiye’de hem de KKTC’de son yıllarda artan enflasyon ve Türk Lirası’nın değer kaybı, ekonomi konusunu gündemin en önemli başlığı haline getirmiş durumda. Bu durum, ekonomiye ilişkin ileriye dönük projeksiyonların ve kur tahminlerinin kamuoyu tarafından yakından takip edilmesine neden oluyor.

Türkiye’nin Orta Vadeli Programı’nda (OVP) 2025 yılı için dolar kurunun ortalama 42 TL olacağı öngörülürken, TC Merkez’in piyasa katılımcılarıyla gerçekleştirdiği anketlerde de 2025 sonunda dolar kuru 43.2 TL seviyesine konumlandırıldı.

Credit Agricole’un “World Macro-Economic Scenario 2024-2025” raporunda, TL’nin bir yıllık süreçte %4’ün altında değer kaybedeceği tahmin edilirken, dolar/TL kurunun Mart sonunda 35.50 TL, yıl sonunda ise 36 TL olacağı tahmini yaptı.

Bu iyimser tablonun yanı sıra tahminlerini daha yüksek seviyelerde açıklayan kuruluşlar da var. Buna göre 2025 yılı sonu için dolar/TL kurunu; Deutsche Bank 43 TL, Goldman Sachs ise 44 TL, JPMorgan ise 45 TL olarak öngörüyor.