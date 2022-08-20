Türk Maarif Koleji 2002 mezunları buluştu

Türk Maarif Koleji’nin 2002 mezunları düzenlenen gece ile mezun oldukları okulda, 20 yıl sonra bir araya geldiler.

20 yıl sonra tekrar bir araya gelen Türk Maarif Koleji (TMK) mezunları, öğrencilik yıllarından meslek yaşamlarına hoş bir sohbet ortamı yaşama fırsatı buldular. Ülkenin dört bir yanından ve yurt dışından gelerek TMK’da düzenlenen gecede buluşan mezunlar, yıllar sonra bir araya gelmenin heyecanını yaşadı.

Uzun yıllar sonra arkadaşları ile buluşan katılımcılar, eğlenceli saatler geçirdi. Nostalji yolculuğunun yaşandığı etkinlikte yeniden öğrencilik günlerine dönerek eskiyi yâd eden mezunlar, okuldaki anılarını tazeledi ve bol bol hasret giderdi. Gecede ayrıca 2002 yılındaki mezuniyet töreni görüntüleri perdeye yansıtıldı ve duygu dolu anlar yaşandı. Live Electronic Session tarzında müzikleriyle Emre Y, Fuat K, HIKTUNE Project’in setleriyle eğlenen ve dans eden mezunlar, gecede hatıra fotoğrafları çektirmeyi de ihmal etmedi. Mezunlar arasında inisiyatif alarak geceyi organize eden grup üyelerinden Emrah İbrahimoğulları; “Öncelikle okul idaresine ve Candan hocamıza bize bu imkânı sağladıkları için teşekkür ederiz.

Mezuniyetimizin 20.yılını kutlamadan da hayatımıza tabii ki devam edebilirdik ancak “Beraber bir anı daha neden biriktirmeyelim?’ sorusu boşta kalacak diye düşündük. 13 gün içinde karar verip, planlayıp gerçekleştirilen buluşmaya 60 kişi civarında bir katılımın sağlanması bu tip organizasyonlara olan ihtiyacı gösterdiği kanısındayız. Yurtdışında olan, tarih olarak kendisine uymayan veya herhangi bir başka sebeple katılmak isteyip gelemeyen arkadaşlarımız için elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce yardımcı olmaya hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Umarım katılan herkes için güzel bir gece olmuştur.” dedi

Bu habere tepkiniz:



20/08/2022 10:15