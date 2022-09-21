Türk menşeli firma tarafından hellim üretildiğine dair haberlerle ilgili açıklama

Yurtdışında Menşe İsmi Korumalı (MİK) ürün ibaresi taşımayan hellimlerin hala satışta olmasıyla ilgili dün, Rum basınında çıkan haberlere gelen tepkiler üzerine, hedef gösterilen “Nordex Food” şirketi tarafından açıklama yapıldı.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta Pazartesi gününden itibaren yalnızca MİK ibaresi taşıyan hellimlerin satılmasına izin verildiğini anımsatırken, dün, Hollanda’da “halloumi” ismiyle MİK ibaresi taşımayan hellimlerin satıldığına dair basına yansıyan haberler üzerine, “Nordex Food” adına Ektor Escudero’nun konuyla ilgili açıklama yaptığını yazdı.

Gazeteye göre Escudero, hellimi Kıbrıs’tan, mevcut talimatlara uygun şekilde büyük miktarlarda ithal edildiğini ve bunun ülke için büyük bir kazanç sunduğunu kaydederken, bünyesindeki “Süt Diyarı” adlı kuruluşun hellim üretmediğini ve ithal edilen hellimleri paketleyip, marka adıyla piyasaya sürdüğünü söyledi.

Escudero ayrıca, yıllık cirosu milyonları bulan şirketinin, hellimin tanıtımına yardımcı olduğunu ve rekabet etme gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

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21/09/2022 12:14