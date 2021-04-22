Türk Milli güreşçi Taha Akgül 8. kez Avrupa şampiyonu oldu

Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden Avrupa Güneş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Agül, ilk turda 3 kez dünya şampiyonu olan Gürcü Geno Petriashvili'yi (6-1), çeyrek finalde Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek'i (6-1), yarı finalde de Belaruslu Dzianis Khramiankou'yu (4-0) yenerek finale yükseldi.

Finalde Gençlik Olimpiyatları şampiyonu Rus Sergei Kozyrev ile karşılaşan milli güreşçi, mücadelenin son bölümünde rakibinin agresif davranışları karşısında sakin kalmayı başardı ve karşılaşmayı 9-2 kazanarak kariyerine 8. Avrupa şampiyonluğunu ekledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Kasapoğlu, Taha Akgül'ü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Güreş Şampiyonasında altın madalya kazanarak 8. kez Avrupa şampiyonu olan milli sporcumuz Taha Akgül'ü gönülden kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Elde ettiği sekizinci şampiyonlukla bizleri bir kez daha gururlandıran Taha Akgül'ün Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda da ülkemizi, şanlı bayrağımızı başarıyla temsil edeceğine inanıyorum. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

" Avrupa Güreş Şampiyonası finalinde, Rus rakibini yenerek 8'inci kez Avrupa şampiyonluğunu elde eden, bizlere bir kez daha büyük bir gurur yaşatan, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçimiz Taha Akgül’ü yürekten kutluyorum."

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22/04/2021 09:00