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Türk Ocağı Dedekorkut ile başlıyor

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10/01/2022

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Türk Ocağı Dedekorkut ile başlıyor

AKSA Süper Lig'de sıkıntılı süreç yaşayan Türk Ocağı'nda 2.yarı hazırlıkları bugün başlıyor.

Ahmet Arslan başkanlığındaki yönetim futbolcularla görüşüp sorunları çözerken antrenmanlar teknik direktör Ahmet Dedekorkut nezaretinde yapılacak. 

 Ertaç, Remzi, Bilal ve Mustafa Avcı'nın ayrılmasından sonra Candy de takımdan ayrılma noktasında bulunuyor. Girne H.E.'nin gözden çıkardığı Chibozor'u kadrosuna katmak isteyen Ocak'ta gençleşen kadroya A2 takımından da takviye yapılması bekleniyor.

10/01/2022 10:18
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TAGS: Türk Ocağı
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