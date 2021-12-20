Türk Ocağı disiplinlik

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20/12/2021

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Türk Ocağı disiplinlik

Geçtiğimiz cuma günü oynanan Türk Ocağı Limasol - Doğan Türk Birliği maçında çıkan olaylar nedeniyle Türk Ocağı Limasol KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edildi..

Açıklama şöyle

KTFF Soruşturma Merci, 20.12.2021 tarihinde aşağıda yazılı sevk kararını almıştır.

16057 maç numarasıyla 17.12.2021 tarihinde Türk Ocağı Limasol SK ile Doğan Türk Birliği SK arasında oynanan AKSA Süper Lig maçında, Türk Ocağı Limasol SK’nın yaratmış olduğu saha olaylarına binaen KTFF Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi uyarınca KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.

20/12/2021 15:52
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TAGS: Türk Ocağı Limasol
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