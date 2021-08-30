Türk Ocağı Erseven'e emanet

Türk Ocağı'nda Teknik Direktör Mehmet Bolkan'ın görevden alınmasından sonra Rıza Erseven ile anlaşma sağlandı.

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30/08/2021

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Türk Ocağı Erseven'e emanet

Türk Ocağı'nda Teknik Direktör Mehmet Bolkan'ın görevden alınmasından sonra Rıza Erseven ile anlaşma sağlandı.

Türk Ocağı Limasol Kulübü Başkanı Ahmet Arslan ile Rıza Erseven'in dün yaptığı ilk görüşmeden sonra taraflar bugün son noktayı koydu.

Geçmiş yıllarda da sarı siyahlılarda görev yapan Erseven takımıyla bugün ilk antrenmanına çıkacak.

Erseven'in yardımcılıklarını Necat Kurtarıcıoğulları ile Cahit Gaziler yapacak.

30/08/2021 11:33
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TAGS: Türk Ocağı
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