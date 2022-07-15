Türk Ocağı sezon açılışını Dedekorkut ile yaptı

Türk Ocağı yeni sezon hazırlıklarına az önce anlaşmaya vardığı Ahmet Dedekorkut ile başladı.

Ogün Güntem başkanlığındaki TOL yönetimi ile bir süredir görüşen Dedekorkut anlaşmaya varırken Pia Bella Sahasında yapılan ilk çalışmaya tecrübeli teknik adam katıldı.

Ertaç, Bilal ve Remzi'nin kulüplerine geri dönmesinden sonra öncelikle mevcut kadrosunu korumaya çalışan Ocak'ta sorunlar yaşanan Doğukan ile de anlaşmaya varıldı.

Sarı siyahlılarda yabancı bir kanat forvet arayışının devam ettiği açıklandı.

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15/07/2022 17:56