Türk Ocağı yolu açılıyor

Ertaç Taşkıran geçtiğimiz sezonun devre arasında ayrıldığı Türk Ocağı'na geri dönüyor.

Ertaç ile birlikte Bilal Ceylan, kiralık olarak Remzi Betmezoğlu ve Candy Agustine de devre arasında Mesarya kadrosuna dahil olmuştu.

Candy ülkemizden ayrılırken, Ertaç ile Bilal'in de yapılan görüşmeler sonrasında Mesarya ile yollarına devam etmeyecekleri, Türk Ocağı'na dönecekleri öğrenildi

TOL Başkanvekili Şeref Çeliktaşlılar ile görüşen Ertaç Taşkıran, Türk Ocağı'nın yol haritasıyla ilgili bilgi aldı. 29 Haziran Çarşamba günü seçimli genel kurulunu yapacak Ocak'ta henüz başkan adayı çıkmamasına rağmen önümüzdeki Pazartesi gününe kadar bu konuda çözüm üretilebilmesi için görüşmeler yoğunlaştı.

Ertaç Taşkıran da Bilal Ceylan ile kulüplerine dönme konusunda kararlı görülürken, bonservisi Ocak'ta olan Remzi ile yine ayni formayı giymiş olacaklar.

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23/06/2022 22:29