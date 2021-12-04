Türk Ocağı'nda covid sıkıntısı

AKSA Süper Lig'de son 4 haftayı galibiyetle kapatan Türk Ocağı'nda covid testleri pozitif çıkan futbolcular karantinaya alındı.

Bugün sahasında Binatlı ile karşılaşacak Ocak'ta A takımdan 6, A2 takımından 5 futbolcu bu nedenle forma giyemeyecek. Doğukan Altuntaş, İsmet Düzce, Ali Avcısoyu, Cevdet Alıcı, Yusuf Karaaziz ile kaleci Hüseyin Tutucu'nun testlerinin pozitif olmasından dolayı evlerinde tedavilerine başlandı.

Futbol Federasyonu sezon öncesi aldığı karar doğrultusunda takımlarda vakaların sayısı ne olursa olsun maçların ertelenmeyeceğini duyurmuştu.

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04/12/2021 12:30