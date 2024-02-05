Türk Ocağı'nda gergin genel kurul 19 Şubat’a ertelendi

Türk Ocağı Kulübü'nde gerçekleşen olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmazken gergin anların yaşandığı mali rapor sunumu sonucunda rapor onaylanmadı.

Tarihinin en ağır mağlubiyetini Tremeşeli H. Dumlupınar karşısında 11-2 ile alan, transfer yasağı getirilen ligin son sırasındaki Ocak'ta 126 üyenin katılımı ile gerçekleşen kurulda Orhan Kaptan divan başkanı seçildi.

Genel kurulu mali polis de izledi. Tamer Mertkan yönetimine sert eleştiriler getirilirken tartışmalar yaşandı. Genel kurul 19 Şubat Pazartesi gününe ertelendi.

Divan Başkanlığı ile Tamer Mertkan yönetimi üyelikler ve mali rapor konusunda iki haftalık sürede birlikte çalışma yapacak. Mertkan kulübü borçsuz devredeceğinin sözünü verdi. Takımın başına bu periyotta teknik direktör Rıza Erseven'in getirilmesi de kararlaştırıldı.