Türk Ocağı'nda mali rapor onaylanmadı başkanlığa Adnan Öztürk getirildi
19/02/2024
Süper Lig'de kötü günler yaşayan, tranfer yasağı alan, son sırada bulunan ve 1.Lig'e düşmeyi kabullenerek farklı mağlubiyetler alan Türk Ocağı'nda olağanüstü genel kurul bu akşam gerçekleşti.
Tek başkan adayı olan Adnan Öztürk oybirliğiyle başkanlık görevine getirilirken Divan Başkanı Orhan Kaptan iki haftalık faaliyet raporunu sundu.
Geçmiş yıllarda sarı siyahlıların kalesini koruyan Adnan Öztürk ateşten gömleği giydi.
İki hafta önce gerçekleşen genel kurulda sert tartışmaların yaşandığı Tamer Mertkan yönetiminin sunduğu mali rapor üyelerden onay almadı. Borçlar konusundaki belirsizlik, planlamalar konusunda yetersizlik nedeniyle gerginliğin yaşandığı genel kurulda bazı yöneticiler hazır bulunsa da başkan Tamer Mertkan'ın katılmaması dikkat çekti.