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Türk Ocağı'nın yeni Nijeryalı futbolcusu ülkemizden ayrıldı

Türk Ocağı'nın transferi Joseph Obidiaso, kulübüne haber vermeden  ülkemizden ayrıldı.

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22/01/2022

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Türk Ocağı'nın yeni Nijeryalı futbolcusu ülkemizden ayrıldı

Türk Ocağı'nın transferin son gününde geçtiğimiz Cuma günü Mesarya'dan kadrosuna kattığı Joseph Obidiaso, kulübüne haber vermeden  ülkemizden ayrıldı.
 Devre arasında sıkntılı süreç yaşayan ve 4 yıldız futbolcusunun Mesarya'ya transferinden sonra Candy'den boşalan yabancı kontenjanını Joseph ile dolduran sarı siyahlılar Nijeryalı futbolcunun dönmemesi durumunda ligin ikinci yarısını yabancısız oynayacak.
 Joseph'e bin dolar ön peşinat verdiklerini, acil ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve kiralık araba tahsis ettiklerini belirten Türk Ocağı Kulübü Başkanı Ahmet Arslan, mağduriyet yaşadıklarını, bu konuda federasyonun yeni düzenlemeler yapması gerektiğini açıkladı.

22/01/2022 10:03
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TAGS: Türk Ocağı, Nijeryalı futbolcu, joseph,
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