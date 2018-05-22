Türk pilot 151 kişinin hayatını kurtardı

Medine-Dakka seferi yapan Onur Air'in Airbus 330 uçağında arıza sonucu ön tekerler iniş sırasında açılmadı. Pilot Ümit Atlatırlar uçağın tekerlerinin açılmaması sonucu aldığı kararla uçağı burun üstü yere indirmeye karar verdi. Güvenli iniş için yakıtı bitirmeye karar veren Ümit Atlatırlar ve yardımcısı Mehmet Tosyalı yaklaşık olarak havada 3 saat tur attıktan sonra yere iniş yapmaya başladı.

Suudi Arabistan Havayolları adına uçuş yapan Onur Air'in Medine-Dakka seferini yapan SV -3818 sefer sayılı Airbus A330 -200 tipi, TC-OCH tescilli yolcu uçağı 141 yolcusu ve 10 mürettebatıyla Suudi Arabistan'ın Medine Havalimanı'ndan kalkış yapmıştı.

Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun olay sonrası açıklama yaptı:

Uçağımız, sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yaşadığı hidrolik arıza sonrasında Cidde meydanına gerçekleştirdiği acil iniş sonrasında 141 yolcu ve 10 mürettebat uçaktan başarıyla tahliye edilmişlerdir. Uçağımızın kaptanlarının soğukkanlılığı sayesinde kimse yaralanmamıştır. Arızanın dış etkenlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı yetkililer tarafından yapılacak detaylı incelemeler sonrasında açıklığa kavuşturulacaktır."