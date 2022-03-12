Türk pop müziğinin öncü ismi: Erol Büyükburç

Tarzı, sahne şovları ve giysileriyle Türk pop müziğinin öncü isimlerinden Erol Büyükburç'un vefatının üzerinden 7 yıl geçti.

‘Sevemem’ şarkısıyla müzikseverlerin hayranlığını kazanan ve Türk pop müziğinde yaptığı yeniliklerle adından söz ettiren sanatçı, 22 Mart 1936'da Adana'da dünyaya geldi.

Babası Sufi Bey'in görevi dolayısıyla Halep'te bir dönem yaşayan Büyükburç, eğitimine Freres Maristes'te başladı, Adana Kemal Paşa İlkokulu'nda devam etti.

Usta sanatçı, gazeteci Seral Cumalı'ya verdiği bir röportajda, dünyaya geliş hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:

"Anneme eltisi, 'Sen artık doğuramazsın' deyince, o da kendini kanıtlamak istemiş ve beni ablamdan 10 sene sonra dünyaya getirmiş. Allah razı olsun o eltiden."

O dönem annesinin keman ve ud, ablasının piyano çaldığını söyleyen Büyükburç, "Evde fasıl kurulur, hepsi birer radyo icracısı gibi öyle güzel icra ederlerdi ki şarkıları. Ben de onları dinler, feyz alırdım. Dedem ve babamın getirdiği taş plaklardan Tino Rossi, Caruso, Mozart, Hafız Burhan, Münir Nurettin plaklarını dinlerdik" demişti.

KURDUĞU MÜZİK GRUBUYLA FLORYA PLAJINDA MÜZİK YAPTI

İstanbul'da Fatih Gelenbevi Ortaokuluna giden sanatçı, 1951'de başladığı Sultanahmet Ticaret Lisesinden mezun oldu. Lise yıllarında İstanbul’da Şevket Uğurluel, Kanat Gür, Salim Ağırbaş ve Metin Ersoy ile kurduğu ilk grubuyla Florya plajında müzik yaptı.

Büyükburç, bir yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarına devam ederken diğer yandan Alis Rosental'dan şan dersleri aldı.

İstanbul Üniversitesi İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nin Yüksek Ticaret bölümünde okuyan sanatçı, üçüncü sınıfta okulu bıraktı.

Usta sanatçı, kendi adına kurduğu ilk orkestrası Erol Büyükburç Vokal Grubu ile çeşitli müzik türlerinin Türkiye’deki öncü uygulayıcısı oldu.

'Little Lucy' adlı bestesini 1961'de plak yapan sanatçı, ardından 'Kiss Me', 'Lover's Wish' ve 'Memories' adlı bestelere imza attı.

"LAS VEGAS VE HOLLYWOOD'UN PIRILTISINI SAHNE ŞOVLARIMA UYGULADIM"

Büyükburç, Belgrat'ta 1964'te yapılan Balkan Melodileri Festivali’nde Milli Orkestra ile sahne aldıktan sonra folk düzenlemeler yaptı.

İngilizce sözlü yabancı besteleri 1950'li yıllarda yorumlamaya başlayan sanatçı, farklı giyim tarzına ilişkin bir açıklama yaparak, "Anadolu popunun ortaya çıkışı, benim halk türkülerini aranje etmemle başlayan süreç. Farklı olmak istiyordum. Las Vegas ve Hollywood'un pırıltısını sahne şovlarıma uyguladım ve kıyafetlerimde çok cüretkar davrandım" demişti.

Sanatçı, 1992'ye kadar çocuk şarkılarının yanı sıra kendi hazırladığı kukla karakterleri ve kukla oyunları için hazırladığı şarkılara imza atarken, 1990'dan 2007'ye, TRT için tango emisyonları yaptı, yabancı şarkılara Türkçe söz yazıp seslendirdi.

İlk albümü ‘Sevgi Çiçekleri’ni 1975'te müzikseverlerle buluşturan sanatçı, 1981'de ‘Sevemem’ adlı şarkısının da aralarında olduğu ‘Sen Varsın’ı yayımladı. Bu albümündeki Sevemem şarkısı ile ün kazandı.

200'E YAKIN ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

Usta sanatçı, yaşamı boyunca 33 film, 20 fotoroman, 6 taş plak, 5 long play, 75 tane 45'lik, 9 kasete imza attı, 200'e yakın ödül aldı, 1800 beste yaptı ve çok sayıda turne yaptı.

Sinemaya da adım atan Büyükburç'un rol aldığı filmlerden bazıları ise şunlar:

"Neşeli Aşıklar" (1964), "Kızılcıklar Oldu mu?" (1967), "Gençlik Türküsü" (1967), "Sus Sus Kimseler Duymasın" (1968), "Menekşe Gözler" (1968), "Turist Ömer Arabistan'da" (1969), "Kavanoz Dipli Dünya" (1971), "Kader Rüzgarı" (1976), "Kurban Olayım" (1976), "Nerdesin Firuze" (2003), "Hababam Sınıfı" Merhaba (2004), "Hırçın Kız Kadife" (2009)

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12/03/2022 09:15