Türk Profesör 3 Saniyede Kanserli Hücreyi Bulmayı Başardı!

3 saniye içinde 100 milyar hücre içinden kanserli hücreyi bulan Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Toner, konu ile ilgili yaptığı açıklamalarda kanserli hastalara umut oldu.

KANSER HÜCRELERİNİN TESPİTİ

“Vücudunuzdaki bütün hücrelerin yüzde 95’i kan hücresi. Yani çok az bir hücre, başka bir hücre. Dolayısıyla son 10 sene içinde aslında kanın içinde her istediğiniz enformasyon var, her hastalığın kan yoluyla teşhis etmek mümkün. Fakat o kanı nasıl ayırıp parçalarına milyarlarca parçası olan, sonra onları analiz edip teşhis edeceğimizi bilmiyoruz. Buna sıvı biyopsisi deniyor. Biz de bunun öncülerinden biriyiz dünyada. Bütün merakımız da kanın içinde kimsenin bulamadığı bilgileri bulup bunları insanlığa faydalı hale getirebilmek.

Kanser insanları kandan yayılarak öldürüyor, 100 milyar hücre içinden 1 tane hücreyi bulabiliyoruz. 7 milyar insan var dünyada 7 milyar insan içinde bizim yaptığımız teknoloji 7 milyar insan içinde bir hücreyi 3 saniye içinde bulabiliyor. Saniyede 300 milyon hücreye bakabiliyoruz. Yani böyle teknolojiler yaratarak, bu kanın içinde ve diğer sıvılardaki hücrelerden bütün hastalıkları bulabilmek yolunda bir hedefimiz var. Bunları insanlığa faydalı hale getirebilmek” diyen Mehmet Toner, bu teknoloji sayesinde sağlıklı insanların kanlarına bakarak varsa kanser hücrelerini yakalayabildiklerini, milyarlarca kan hücresinin içinde bir tane bile olsa, artık bunu yakalamanın mümkün olduğunu söylüyor. Bu buluş, kanser hücresini bulmakla kalmayıp, tarama ve erken tanıya imkan vermesiyle de Toner ve ekibini bir adım öne çıkarıyor.

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28/05/2021 08:30