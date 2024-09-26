Türk savaş gemileri KKTC limanlarını ziyaret edecek

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından (GKK) yapılan yazılı açıklamaya göre, TCG Meltem (P-334) Hücumbotu Girne Limanı, TCG Bartın (F-504) Karakol Gemisi de Gazimağusa Limanı'na 27 Eylül'de demirleyecek.

Türk savaş gemileri, cuma günü 10.00-17.00 saatlerinde halkın ziyaretine açılacak.