Türk savaş gemileri KKTC limanlarını ziyaret edecek

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurları Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) limanlarını ziyaret edecek.

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26/09/2024

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Türk savaş gemileri KKTC limanlarını ziyaret edecek

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından (GKK) yapılan yazılı açıklamaya göre, TCG Meltem (P-334) Hücumbotu Girne Limanı, TCG Bartın (F-504) Karakol Gemisi de Gazimağusa Limanı'na 27 Eylül'de demirleyecek.

Türk savaş gemileri, cuma günü 10.00-17.00 saatlerinde halkın ziyaretine açılacak.

26/09/2024 08:57
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TAGS: Türk savaş gemileri, KKTC,
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